  • Шарль Леклер: «В Баку я должен нацеливаться на победу, трасса подходит моему стилю пилотажа»
2

Леклер постарается выиграть гонку в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана, отметив, что ему очень нравится трасса и что он постарается наконец-то одержать победу в этой гонке.

«В последние годы я особенно сильно смотрелся на этой трассе, в том числе в сравнении с напарниками. Вероятно, во многом это связано с характеристиками трассы – и что в этом она хорошо подходит моему стилю пилотажа.

Мне кажется, я всегда очень хорошо смотрелся на городских трассах, но здесь еще и какие-то другие причины, по которым трек в Баку, как кажется, подходит мне больше многих других, что не может не радовать.

С другой стороны, к сожалению, все это пока не принесло мне ни одной победы в гонке в Баку, и именно на победу я должен нацеливаться в этот уик-энд.

Не сказал бы, что у меня есть какие-то любимые участки, скорее общие ощущения от управления болидом на этой трассе. Где ты должен действовать решительно и аккуратно на торможениях, понимая, что малейшая блокировка колес сразу испортит круг. И мне очень нравятся эти ощущения – особенно остро их ощущаешь в квалификации», – рассказал Леклер.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Гран-при Азербайджана
