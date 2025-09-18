  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «Хотим выложиться на максимум и постараться попасть на подиум»
Макс Ферстаппен: «Хотим выложиться на максимум и постараться попасть на подиум»

Ферстаппен хочет попасть на подиум в Баку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана, рассказав о целях команды.

«Посмотрим. Я сам пока не знаю, какие у нас шансы в этот уик-энд. Да, безусловно, результат гонки в Монце оказался для нас великолепным, он придал нам всем отличный импульс. И я с нетерпением жду начала уик-энда в Баку, хочу увидеть, насколько конкурентоспособными мы окажемся на этой трассе.

Пока о чем-то конкретном говорить трудно. Да и в отношении нашего болида – мы и правда сделали несколько шагов вперед в вопросе работы с настройками, но теперь посмотрим, как машина будет работать на трассе в Баку, которая по своим характеристикам на самом деле довольно сильно отличается от «Монцы».

В целом же я сосредоточен на себе. Я знаю, что не участвую в борьбе за титул, так что мы, как команда, смотрим на оставшиеся гонки как на возможность каждый раз стараться выступить как можно лучше и набрать как можно больше очков.

Нам нечего терять. Хотя понятно, что мы хотим выложиться на максимуме и постараться попасть на подиум, такова цель на гонку в Баку», – рассказал Ферстаппен.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
