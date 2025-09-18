2

Льюис Хэмилтон: «Хотелось бы в какой-то момент принести «Феррари» подиум»

Хэмилтон оценил свои перспективы в гонке в Баку.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что в хорошем настрое подходит к Гран-при Азербайджана, и надеется продолжить прогрессировать с точки зрения и результатов, и своих выступлений.

«С нетерпением жду начала уик-энда. В Баку мне предстоит выступление за рулем болида, который по своим характеристикам сильно отличается от машин, на которых я выступал тут в прошлом. Так что я с воодушевлением жду возможности узнать, каково это будет и что я вообще смогу сделать.

Что касается целей, то борьба за победу кажется маловероятной, учитывая то, что большинство гонок этого сезона я заканчивал на 6-7-8 позиции. Мне бы хотелось в какой-то момент принести команде подиум. Ведь Шарль Леклер попал на подиум уже четыре или пять раз.

При этом я настроен оптимистично. Мне кажется, я нашел пару вещей, которые должны помочь в работе с болидом, и теперь нам нужно сделать так, чтобы это сработало и машина стала быстрее. Так что я надеюсь, что этот уик-энд станет началом прогресса», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
