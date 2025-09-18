  • Спортс
  • Пьер Гасли: «Цуноде нужно выбросить из головы посторонний шум и сосредоточиться на своих выступлениях»
Пьер Гасли: «Цуноде нужно выбросить из головы посторонний шум и сосредоточиться на своих выступлениях»

Гасли дал совет Цуноде по сохранению места в «Ф-1».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о ситуации, в которой находится Юки Цунода, чьи выступления за «Ред Булл» не слишком широки. В связи с чем шансы Цуноды сохранить место в «Ред Булл» или «Рейсинг Буллз» считается не слишком хорошими.

«Понятно, что каждая ситуация достаточно уникальна им каждый из нас по-своему справляется с такими вещами. Зависит от индивидуальности, от конкретного гонщика – что может сработать, а что нет.

И да, мы с Юки вполне открыто обсуждаем подобные вещи, у нас хорошие отношения, и в конечном счете ему нужно выяснить, какой способ лучше работает для него конкретно, чтобы он мог сосредоточиться на своих выступлениях.

Потому что в конечном счете единственная вещь, которая имеет значение в спорте с высоким уровнем конкуренции – это твои выступления. И ты должен понять свои сильные и слабые стороны, разобраться в том, за счет чего ты можешь повысить свои шансы на то, чтобы демонстрировать весь свой талант и всю свою скорость.

Что касается разговоров, слухов и всего этого шума – нужно просто найти способ выкинуть все это из головы и не обращать внимания. Ты должен просыпаться каждое утро с мыслью о том, что ты можешь сделать, чтобы стать лучше. Надеюсь, Юки сможет все правильно делать до конца сезона», – рассказал Гасли.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
