1

Оскар Пиастри: «В Монце я заслужил финишировать третьим, а не вторым»

Пиастри спокойно воспринял результат гонки в Монце.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, что в команде подробно обсудили случившееся на Гран-при Италии и размен позициями по приказу командного мостика.

По словам Пиастри, он спокойно отнесся к случившемуся, поскольку сам понимал, что был недостаточно быстр и справедливо проиграл Ландо Норрису.

«Мы знаем, как именно будем гоняться, бороться друг с другом, за счет чего будем двигаться вперед. Что сделано – то сделано, все это уже в прошлом. И мы с воодушевлением ждем новых гонок. Мы много обсуждали то, как именно хотим гоняться, вести борьбу, но это останется внутри команды.

Что касается Монцы, то там был еще один фактор, помимо медленного пит-стопа Норриса…а именно порядок проведения пит-стопов. Об этом я поговорить готов. Но вы не можете продумать сценарии на все случаи жизни. Так что я доверяю решениям команды.

В Монце я заслужил финишировать третьим, а не вторым. Я был недостаточно быстр по ходу всего уик-энда – вот, что я главным образом вынес из случившегося», – рассказал Пиастри.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
