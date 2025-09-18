  • Спортс
Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»: «Провел пять дней дома и у меня были более важные дела, чем сидеть в соцсетях»

Аджар не обращает внимания на слухи о «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал о том, что его не волнуют слухи, которые связывают его с переходом в «Ред Булл». По словам Аджара, он старается мало уделять времени соцсетям и смотреть новости, учитывая нагрузку по ходу сезона.

«У меня есть представление о том, чем я буду заниматься в следующем году. Но уверенности нет. И меня не волнуют все эти слухи, правда. Мне плевать. У меня выдалось пять дней, которые я смог провести дома, и у меня были более важные дела, чем сидеть в соцсетях.

Что касается предстоящей гонки в Баку, то асфальт тут по своим характеристикам похож на тот, что уложен на трассе в Канаде. А гонка в Канаде была для нас худшей в этом сезоне. У нас сразу начались проблемы с грануляцией покрышек, к тому же мы работаем с наиболее мягкими по составу шинами. Так что нас ждет непростое испытание. Хотя я думаю, что со скоростью на одном круге у нас все должно быть в порядке», – рассказал Аджар.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

