Габриэл Бортолето о Гран-при Азербайджана: «Мне нравятся трассы городского типа»

Бортолето нравится разнообразие трасс в календаре «Ф-1».

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето рассказал о том, что его радует возможность выступать на трассах разных типов. Хоть при этом и признав, что на городских треках обгонять порой сложнее из-за габаритов современных болидов.

«В целом мне нравятся трассы городского типа. Да, современные болиды «Формулы-1» стали слишком большими по размеру, поэтому гоняться на полноценных, стационарных трассах обычно приятнее.

Тем не менее, всегда здорово, когда в календаре чемпионата есть разнообразие, если разные трассы. Есть трассы одних типов, есть других. Это повышает конкуренцию, делает чемпионат интереснее, как мне кажется. Так что мне нравится, что раз в год «Ф-1» приезжает в Баку и мы гоняемся по улицам этого города», – рассказал Бортолето.

