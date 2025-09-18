«Решение пока не принято». Гельмут Марко опроверг информацию о переходе Линдблада в «Ф-1»

В «Ред Булл» еще не определились с составами пилотов.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг информацию о том, что составы пилотов на следующий сезон как в «Ред Булл», так и в «Рейсинг Буллз », уже практически определены.

Недавно в прессе появилась информация о том, что Арвид Линдблад получит место в «Рейсинг Буллз», Изак Аджар станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», а второе место в младшей команде займет либо Цунода , либо Лоусон.

«Нет, пока решение не принято. У нас еще есть время на то, чтобы все обдумать. Могу еще раз сказать об этом – мы будем внимательно смотреть на выступления гонщиков в нескольких ближайших гонках, после чего уже примем окончательное решение», – рассказал Марко.

