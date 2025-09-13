«Феррари» могут покинуть еще несколько инженеров из моторного подразделения (it.motorsport)
По данным итальянской редакции Motorsport.com, в моторном подразделении «Феррари» назревает беспорядок.
Недавний уход в «Ауди» двух специалистов – Вольффа Циммерманна и Ларса Шмидта – рассматривается как «черная дыра» в команде Энрико Гуальтьери, руководителя моторного подразделения Скудерии.
Сообщается, что уход двух ключевых инженеров приведет к дальнейшему оттоку кадров.
В то же время в самом моторном подразделении убеждены, что способны создать силовую установку, которая составит конкуренцию двигателю «Мерседеса» – считающегося в паддоке потенциально лучшим в следующем регламенте.
