«Феррари» могут покинуть еще несколько инженеров из моторного подразделения (it.motorsport)

«Феррари» рискует потерять еще ряд инженеров.

По данным итальянской редакции Motorsport.com, в моторном подразделении «Феррари» назревает беспорядок.

Недавний уход в «Ауди» двух специалистов – Вольффа Циммерманна и Ларса Шмидта – рассматривается как «черная дыра» в команде Энрико Гуальтьери, руководителя моторного подразделения Скудерии.

Сообщается, что уход двух ключевых инженеров приведет к дальнейшему оттоку кадров.

В то же время в самом моторном подразделении убеждены, что способны создать силовую установку, которая составит конкуренцию двигателю «Мерседеса» – считающегося в паддоке потенциально лучшим в следующем регламенте.

Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»

Ушедших в «Ауди» инженеров «Феррари» заменит специалистами из «Мерседеса» и «Альпин» (CdS)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
