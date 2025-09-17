Алекс Албон: «Многому научился у Ферстаппена в «Ред Булл» в плане выбора настроек»

Албон рассказал, чему научился у Ферстаппена в «Ред Булл».

Пилот «Уильямса» объяснил, как ему помог опыт работы с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл».

«Я учился у него. Я изучал его чистую скорость и понял… Это может прозвучать странно, но почему его машина вообще такая быстрая? Может, при выборе настроек он шел в том направлении, которое позволяло отыграть время?

Помню, когда я впервые пришел в «Уильямс », то подумал, что болид был гораздо стабильнее – но не всегда быстр. В определенных поворотах терялся темп, потому что машина вела себя слишком стабильно.

Так что мы решили выбрать чуть более радикальные настройки, и время круга улучшилось. Мне кажется, я многому научился [в «Ред Булл »]», – рассказал Албон .

Жак Вильнев: «Напарники Ферстаппена не умеют работать с настройками и копируют Макса – это не помогает»

