Оливер Бермэн: «Моя работа – не оставить командам иного выбора, кроме как обратить на меня внимание»

Бермэн доволен своим положением в «Хаасе».

Пилот «Хааса» и юниор «Феррари» рассказал о том, насколько тесно общается со Скудерией по ходу сезона-2025.

«Не особо, я сконцентрирован на своих делах здесь [в «Хаасе»] и не так много контактирую с «Феррари». Моя работа заключается в том, чтобы показать свои способности и не оставить командам иного выбора [кроме как обратить на меня внимание].

Это моя работа – выступать наилучшим образом. Впереди долгий путь. За ночь ничего не изменится. Но у меня нет никаких временных рамок. Я просто фокусируюсь на своем деле и стараюсь стать лучше – вижу много возможностей для прогресса в нынешней команде», – сказал Бермэн.

