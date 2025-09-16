Аджара считают лучшим новичком «Ф-1»-2025 53 процента пользователей Спортса’’, Бортолето – 32

Аджара признали сильнейшим дебютантом «Ф-1» на Спортсе’’.

Пользователи ответили на вопрос, кто является лучшим новичком «Формулы-1» в 2025 году.

53 процента респондентов выбрали лидера «Рейсинг Буллз » Изака Аджара , 32 процента – Габриэля Бортолето из «Заубера». Дебютант «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли набрал 8 процентов, пилот «Хааса » Оливер Бермэн – 7.

В голосовании приняли участие более 1500 болельщиков.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!