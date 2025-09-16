Аджара считают лучшим новичком «Ф-1»-2025 53 процента пользователей Спортса’’, Бортолето – 32
Аджара признали сильнейшим дебютантом «Ф-1» на Спортсе’’.
Пользователи ответили на вопрос, кто является лучшим новичком «Формулы-1» в 2025 году.
53 процента респондентов выбрали лидера «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, 32 процента – Габриэля Бортолето из «Заубера». Дебютант «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли набрал 8 процентов, пилот «Хааса» Оливер Бермэн – 7.
В голосовании приняли участие более 1500 болельщиков.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости