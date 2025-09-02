Мик Шумахер может присоединиться к «Макларену» в WEC

Мик Шумахер ведет переговоры с «Маклареном» в WEC.

Бывший пилот «Формулы-1» Мик Шумахер собирается продолжить карьеру в гонках на выносливость.

В нынешнем сезоне Шумахер продолжает выступать в WEC в составе «Альпин», но рассматривает альтернативные варианты.

Ранее сообщалось, что Шумахер вел переговоры с «Кадиллаком » – в рамках сделки Мик должен был стать резервным пилотом американской команды в «Ф-1», а также получить место в «Йота-Кадиллак» в гонках на выносливость. Однако в итоге переговоры не увенчались успехом.

Считается, что Шумахера не устроили условия – в «Альпин » Мик пользуется определенными привелегиями: например, получает приоритетный выбор шин в практиках, а также всегда представляет свой экипаж в квалификациях. В то время как в «Кадиллаке» Шумахер на такие привилегии рассчитывать бы не мог.

Теперь, по информации The Race, Шумахер ведет переговоры с «Маклареном », у которого появится собственная команда в WEC, начиная с сезона-2027.

