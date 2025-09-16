0

Макс Ферстаппен: «Вижу себя в Антонелли, знаю, насколько он талантлив»

Ферстаппен поддержал Антонелли на фоне неудач.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вступился за соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который нестабильно проводит первый сезон в «Формуле-1».

Ошибки в дебютном сезоне в «Ф-1» – часть процесса. Больше всего мне нравится, что он настроен серьезно. Он всегда выкладывается по полной, и я вижу себя в нем.

Мог ли бы он выступать лучше? Конечно, но я знаю, насколько он талантлив. Это видно. Ему просто надо набраться терпения, как и любому другому гонщику.

Непросто начинать карьеру в топ-команде, которая, более того, не сражается стабильно за победы. С ним все будет нормально, просто нужно время», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Дэвид Крофт о контракте Антонелли: «Чего ждет «Мерседес»? Кого они возьмут, если не Кими?»

Ральф Шумахер предложил «Мерседесу» подписать Сайнса: «Карлос доступен в любой момент, он первый, кто приходит на ум»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
