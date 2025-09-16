Макс Ферстаппен: «Вижу себя в Антонелли, знаю, насколько он талантлив»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вступился за соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который нестабильно проводит первый сезон в «Формуле-1».
Ошибки в дебютном сезоне в «Ф-1» – часть процесса. Больше всего мне нравится, что он настроен серьезно. Он всегда выкладывается по полной, и я вижу себя в нем.
Мог ли бы он выступать лучше? Конечно, но я знаю, насколько он талантлив. Это видно. Ему просто надо набраться терпения, как и любому другому гонщику.
Непросто начинать карьеру в топ-команде, которая, более того, не сражается стабильно за победы. С ним все будет нормально, просто нужно время», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
