Ральф Шумахер предложил «Мерседесу» подписать Сайнса: «Карлос доступен в любой момент, он первый, кто приходит на ум»

Шумахер считает Сайнса подходящим гонщиком для «Мерседеса».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о потенциальном приглашении в «Мерседес» Карлоса Сайнса из «Уильямса» на фоне неудач юного Андреа Кими Антонелли и продолжающихся переговоров с Джорджем Расселлом.

«Что ж, новичок в «Мерседесе» – скажем так, это нормально в нынешнем сезоне, на данной стадии развития. На рынке нет больших пилотов, которых обязательно было бы подписать. И, очевидно, Тото Вольфф невысоко ценит Боттаса – в противном случае его бы оставили.

Да, удивляет, что возникла проблема с Джорджем Расселлом. Но, возможно, нас ждет неожиданный поворот в какой-то момент. Ведь почему все затягивается? Считаю, в команде должны быть довольны контрактом еще на год, а затем там посмотрят, какая сложится ситуация.

Думаю, Карлос Сайнс доступен в любой момент. Похоже, в его соглашении есть опции выхода. Не знаю точно, но такие слухи ходят. Безусловно, он первый, кто приходит на ум», – отметил Ральф.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
