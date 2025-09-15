  • Спортс
  • Дэвид Крофт о контракте Антонелли: «Чего ждет «Мерседес»? Кого они возьмут, если не Кими?»
Дэвид Крофт о контракте Антонелли: «Чего ждет «Мерседес»? Кого они возьмут, если не Кими?»

Крофт призвал «Мерседес» поддержать Антонелли.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о трудностях пилота «Мерседеса» Кими Антонелли.

«Он плохо начал гонку [в Монце] и так и не смог обрести темп. Помню, в начале года я говорил с Кими, и он сказал, что прошлогодняя авария в первой практике в «Параболике» все никак не выходила у него из головы. Он все еще испытывает трудности из-за этого.

Мне интересно: может быть, из-за своего возраста или особенностей характера Кими зацикливается на негативе больше, чем другие пилоты и некоторые его сверстники. Если это так, то, возможно, ему нужна уверенность и поддержка от команды, которая скажет: «Ты определенно наш пилот на следующий год».

Думаю, он исключительно талантлив – и мы публично заявим об этом, потому что официально у него все еще нет контракта на следующий сезон. Чего ждет «Мерседес»? Какой у них выбор? Резервист [Валттери Боттас] уходит в «Кадиллак». Так кого они возьмут, если не Кими Антонелли? Не думаю, что они собираются брать кого-то другого.

Поэтому его нужно поддержать и посмотреть, как это повлияет на его выступления», – сказал Крофт.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoМерседес
Дэвид Крофт
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
