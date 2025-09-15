Ральф Шумахер: «Мекьес не думает о собственной важности. Ему просто нужно, чтобы все работало»

Шумахер оценил работу Мекьеса в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о работе Лорана Мекьеса в «Ред Булл». Шумахер считает, что будучи инженером Мекьесу проще, чем Хорнеру, правильно выстроить работу технических департаментов в команде.

«Кристиан Хорнер действительно любит автоспорт и проделал в «Ред Булл » отличную работу. Но он все-таки больше менеджер. И Хорнер не мог настолько быстро налаживать командные взаимодействия, как это делает инженер.

Мекьес – очень талантливый специалист, и особенно хорош в построении команды. Он не думает о собственной важности, ему просто нужно, чтобы все работало.

Своим подходом он немного напоминает Фредерика Вассера, который говорит: «Я не хочу просто быть в «Феррари», я хочу победить с «Феррари». У Мекьеса такой же подход. Он любит свою работу, и для него это [должность руководителя «Ред Булл»] отличная возможность. Он лучше понимает, как работают все связи в команде, благодаря своему техническому опыту», – рассказал Шумахер.

