Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» использовал полную мощность весь уик-энд – как «Макларен». При Хорнере делали иначе»
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс порассуждал о том, что на победном Гран-при Италии «Ред Булл» использовал всю мощность двигателя уже в пятницу.
Эксперт связал изменение с приходом нового руководителя Лорана Мекьеса на место Кристиана Хорнера.
«Считаю, влияние Лорана проявилось уже в этом. Все привыкли делать иначе [при Хорнере]. Таким бы способ мышления, так команда проводила пятницу», – заявил Альберс в подкасте De Telegraaf.
Кристиан также высказался о плюсах и минусах разных подходов:
«Прежде всего, ты стремишься к стабильности в работе мотора. Хочется сохранить его как можно более «свежим» и мощным. Чем больше накат, тем сильнее снижается мощность. Это очень важно.
В теории, к примеру, ты должен ускориться на три десятые в субботу. Но на практике ситуация иногда другая. Даже лучшему пилоту нужно адаптироваться к новой ситуации. Если скорость на въезде в шикану внезапно становится выше на пять километров в час, тебе надо привыкнуть.
[«Ред Булл»] использовал полную мощность весь уик-энд, и «Макларен» так поступал. Мы видели это в Зандворте: [«Макларен»] гораздо быстрее находит предел, а затем занимается тонкой настройкой».
