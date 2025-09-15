4

Гельмут Марко: «Ред Булл» переродился – дух команды вернулся»

В «Ред Булл» с оптимизмом восприняли победу в Монце.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, как изменилась команда с приходом нового руководителя Лорана Мекьеса, и оценил победу Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

«Отличается подготовка к уик-энду. Лоран – восхитительный инженер, так что тут все сводится к тому, чтобы взять данные из симулятора, но смешать их с опытом такого пилота, как Макс, или опытом инженеров. И тем самым сделать машину более предсказуемой и хорошо управляемой.

В целом это та же машина. Мы привезли некоторые обновления, и они сработали – но преимущество над «Маклареном» в 20 секунд… Такого я не мог предсказать.

Чувствую, словно мы переродились – мы все очень счастливы. Потрясающая атмосфера, дух «Ред Булл» вернулся», – сказал Марко.

Юниора «Ред Булл» ждут в «Ф-1», а он выносит соперников в молодежке. Точно готов к Гран-при?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛоран Мекьес
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
25 секунд назад
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен был бы хорошим напарником. Он помог выстроить «Ред Булл» и привел его к победе»
119 минут назад
Тото Вольфф о раскладе сил в 2026-м: «Не стоит игнорировать «Альпин» и «Уильямс» – у них больше времени в аэротрубе»
38 минут назад
Джонатан Уитли об идее перехода на двигатели V8: «Позиция «Ауди» не изменилась»
сегодня, 10:51
«Мое терпение тоже лопнуло». Босс «Дукати» в MotoGP о новом сходе Баньяи
сегодня, 10:30
Руководитель «Кадиллака» о Херте: «Если пилот – американец, то это плюс, ведь это американская команда»
сегодня, 10:26
Дэвид Крофт о контракте Антонелли: «Чего ждет «Мерседес»? Кого они возьмут, если не Кими?»
3сегодня, 10:06
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «4-е и 6-е места в Италии – лучше, чем двойной сход, но не то, к чему стремится «Феррари»
сегодня, 10:03
«Порше» 911 Ферстаппена выставлена на аукцион – ее стоимость оценивается в 550 000 евро
2сегодня, 09:35Фото
Джанкарло Минарди: «Феррари» предпринимала усилия, чтобы заполучить Ферстаппена. Слова Макса посылают негативный сигнал»
3сегодня, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото