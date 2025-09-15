Гельмут Марко: «Ред Булл» переродился – дух команды вернулся»

В «Ред Булл» с оптимизмом восприняли победу в Монце.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, как изменилась команда с приходом нового руководителя Лорана Мекьеса, и оценил победу Макса Ферстаппена на Гран-при Италии .

«Отличается подготовка к уик-энду. Лоран – восхитительный инженер, так что тут все сводится к тому, чтобы взять данные из симулятора, но смешать их с опытом такого пилота, как Макс, или опытом инженеров. И тем самым сделать машину более предсказуемой и хорошо управляемой.

В целом это та же машина. Мы привезли некоторые обновления, и они сработали – но преимущество над «Маклареном» в 20 секунд… Такого я не мог предсказать.

Чувствую, словно мы переродились – мы все очень счастливы. Потрясающая атмосфера, дух «Ред Булл» вернулся», – сказал Марко.

