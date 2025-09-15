Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»

В «Кадиллаке» оценили перспективы Херты.

Исполнительный директор «Кадиллака » Дэн Таурисс рассказал об ожиданиях от Колтона Херты .

Американский гонщик, который уже стал тест-пилотом «Кадиллака», в следующем году будет выступать в «Формуле-2», после чего должен получить повышение и попасть в «Формулу-1».

«Колтон демонстрирует многообещающие результаты за рулем болидов, схожих с «Формулой-1». И на самом деле он провел намного больше тестов и больше времени на симуляторе, чем думают люди.

Он хорошо справлялся каждый раз, когда получал соответствующую возможность, и для Колтона выступления в «Формуле-1» были главной мечтой. Но это трудный путь, который ему только предстоит преодолеть.

При этом Колтон идет на большой риск – ведь место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано. Потому что это «Формула-1 ». Колтон хочет изучить трассы, адаптироваться к работе с новыми шинами.

Обычная модель перехода из американских гонок в европейские в прошлом не очень хорошо себя зарекомендовала, так что мы хотим создать соответствующую структуру и понять, есть ли у Херты все необходимое для выступлений в «Формуле-1».

Уверен, Колтон быстро адаптируется к трассам. На многих из них он уже выступал в начале своей карьеры, но очень важным будет опыт работы с новыми шинами», – рассказал Таурисс.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов