  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»
0

Босс «Кадиллака» о Херте: «Колтон идет на большой риск – место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано»

В «Кадиллаке» оценили перспективы Херты.

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс рассказал об ожиданиях от Колтона Херты.

Американский гонщик, который уже стал тест-пилотом «Кадиллака», в следующем году будет выступать в «Формуле-2», после чего должен получить повышение и попасть в «Формулу-1».

«Колтон демонстрирует многообещающие результаты за рулем болидов, схожих с «Формулой-1». И на самом деле он провел намного больше тестов и больше времени на симуляторе, чем думают люди.

Он хорошо справлялся каждый раз, когда получал соответствующую возможность, и для Колтона выступления в «Формуле-1» были главной мечтой. Но это трудный путь, который ему только предстоит преодолеть.

При этом Колтон идет на большой риск – ведь место в «Формуле-1» ему совсем не гарантировано. Потому что это «Формула-1». Колтон хочет изучить трассы, адаптироваться к работе с новыми шинами.

Обычная модель перехода из американских гонок в европейские в прошлом не очень хорошо себя зарекомендовала, так что мы хотим создать соответствующую структуру и понять, есть ли у Херты все необходимое для выступлений в «Формуле-1».

Уверен, Колтон быстро адаптируется к трассам. На многих из них он уже выступал в начале своей карьеры, но очень важным будет опыт работы с новыми шинами», – рассказал Таурисс.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Кадиллак
Колтон Херта
logoФормула-1
logoФормула-2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Альпин» хотят видеть напарником Гасли молодого гонщика. Интереса к Данну нет (GP Blog)
14 минут назад
Изак Аджар о подиуме: «Не почувствовал ничего особенного в тот момент – скорее думал обо всем своем пути. Теперь двигаемся дальше»
27 минут назад
Алексей Попов: «Ощущение, что Норриса «тянут» в «Макларене», у болельщиков присутствует, и им это не нравится»
648 минут назад
Шарль Леклер: «В Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе, шансы выиграть гонку у «Феррари» будут выше, чем на других трассах»
сегодня, 12:44
Изак Аджар о прозвище «маленький Прост»: «Это честь, вовсе не бремя»
1сегодня, 12:34
Эстебан Окон: «Из всех напарников с Бермэном у меня сложились наилучшие отношения»
сегодня, 12:27
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
3сегодня, 12:14
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен был бы хорошим напарником. Он помог выстроить «Ред Булл» и привел его к победе»
2сегодня, 11:55
Тото Вольфф о раскладе сил в 2026-м: «Не стоит игнорировать «Альпин» и «Уильямс» – у них больше времени в аэротрубе»
сегодня, 11:36
Гельмут Марко: «Ред Булл» переродился – дух команды вернулся»
6сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото