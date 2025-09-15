  • Спортс
  Эстебан Окон: «Из всех напарников с Бермэном у меня сложились наилучшие отношения»
Эстебан Окон: «Из всех напарников с Бермэном у меня сложились наилучшие отношения»

Окон доволен выступлениями за одну команду с Бермэном.

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассказал о том, что очень комфортно чувствует себя в американской команде, и что с Оливером Бермэном у него сложились очень хорошие отношения.

«Мне очень комфортно в «Хаасе». Команда движется в правильном направлении. Все стараются делать все возможное, у команды очень правильный настрой. Так что в «Хаасе» я и правда чувствую себя как дома.

В команде очень хорошая атмосфера. И с Олли Бермэном хорошо поладили. Например, недавно у нас было спонсорское мероприятие, и мы вместе ехали на него два с половиной часа, обсуждая самые разные вещи, не только гонки.

Подобная здоровая атмосфера в команде – это здорово. Это помогает нам не сбиваться с курса, а также мы работаем сообща, помогая команде в развитии машины следующего года. Из всех напарников, что у меня были, с Олли у меня сложились наилучшие отношения. Мы действительно хорошо ладим и то, что в команде царит такая атмосфера – это действительно здорово», – рассказал Окон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
