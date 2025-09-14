Габриэл Бортолето: «Ферстаппен начал помогать мне, когда я выступал в «Ф-3». Думаю, я ему понравился»

Бортолето рассказал, как общается с Ферстаппеном.

Пилот «Заубера » поделился подробностями о дружбе с четырехкратным чемпионом Максом Ферстаппеном .

«Мы вместе много гоняем в симуляторе и практикуемся. Я бы сказал, что это всегда очень помогает. Он знает эти трассы и делится советами насчет прохождения поворотов и прочих моментов, на которые мне стоит обращать внимание. Он очень хороший и всегда дает советы.

Порой я даже не прошу его об этом, это его инициатива – в таких случаях нужно внимательно слушать. Мне повезло, что рядом есть такой человек. В конце концов это не входит в его интересы. Он со мной не работает, но много мне помогает. Я благодарен за это.

Он начал помогать мне, когда я еще выступал в «Формуле-3». Мы стали хорошими друзьями – думаю, я ему понравился (смеется). Вам стоит спросить его, почему он начал со мной общаться. Я не знаю.

Наверное, опять же, все потому, что я ему нравлюсь. Я стараюсь показать ему, что мне очень нравятся симуляторы и прочее, чем он увлекается. И мы вместе всем этим занимаемся», – сказал Бортолето.

Габриэл Бортолето: «В Ферстаппене ноль фальши, у него доброе сердце. Люди не всегда видят хорошую сторону Макса»