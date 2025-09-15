Тото Вольфф о раскладе сил в 2026-м: «Не стоит игнорировать «Альпин» и «Уильямс» – у них больше времени в аэротрубе»

В «Мерседесе» опасаются проиграть собственным клиентам в 2026-м.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф не исключает, что «Альпин» и «Уильямс », использующие немецкий двигатель, могут оказаться впереди собственного моториста в 2026 году.

В следующем сезоне меняется регламент – с точки зрения как мотора, так и аэродинамики. По многочисленным слухам, силовая установка «Мерседеса» опережает конкурентов.

«В самом начале 2014-го у нас было преимущество за счет двигателя – но тогда не было конкуренции с точки зрения шасси. Не стоит игнорировать «Альпин » и «Уильямс», ведь у них больше доступного времени в аэротрубе.

Когда ты настолько сильно уступаешь в чемпионате, как «Альпин», то, по-моему, можешь провести в аэротрубе на 30% больше времени.

Нам нужно создать конкурентоспособное шасси, ведь наши клиенты используют тот же двигатель. В определенной степени это преимущество, ведь вы задаете направление для конструирования шасси. Но если ваше шасси не генерирует достаточное количество прижимной силы или создает слишком сильное сопротивление, то вы отстанете от конкурентов», – сказал Вольфф.

Отметим, что нынешний чемпион и лидер «Ф-1» «Макларен» также использует немецкий мотор.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

