Руководитель «Кадиллака» о Херте: «Если пилот – американец, то это плюс, ведь это американская команда»

В «Кадиллаке» объяснили, почему выбрали Херту на роль тест-пилота.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон прокомментировал подписание Колтона Херты на роль тест-пилота команды и планы по его переходу в «Формулу-2».

«Колтон – очень приятный парень. За последние пару лет я хорошо его узнал. Мне нравится его подход, он отличный гонщик.

Некоторые сказали бы, что уход с позиции побеждающего в гонках в одном чемпионате [в «Индикаре »] ради роли тест-пилота – это удар по репутации и все такое. Но мне нравятся пилоты, которые достаточно уверены в своих навыках и скорости, чтобы принять такое решение.

Именно это мы и хотим видеть. Вы не захотите работать с людьми, которые боятся трудностей. Это истинная суть гонок. Он американец, но мы всегда говорили, что выбираем людей по заслугам. Если они оказываются американцами, то это плюс – ведь мы американская команда.

Мы рассматриваем несколько вариантов для Колтона на 2026-й, и «Формула-2 » – один из них. В этом случае есть много преимуществ», – сказал Лоудон.

Руководитель «Кадиллака»: «Херту, как и всех остальных, мы будем оценивать только по результатам на трассе»

