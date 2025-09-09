  • Спортс
0

Руководитель «Кадиллака»: «Херту, как и всех остальных, мы будем оценивать только по результатам на трассе»

Херте не гарантировано место в «Кадиллаке».

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон рассказал, что Серхио Перес и Валттери Боттас были заранее поставлены в известность о планах команды в будущем попробовать перевести Колтона Херту в «Формулу-1».

В следующем сезоне Херта, выступающий в «Индикаре», должен провести в «Формуле-2». После чего, в случае достижения хороших результатов и демонстрации соответствующей скорости, его планируют перевести в команду «Формулы-1».

«Да, Серхио и Валттери прекрасно понимают ситуацию. К тому же, в данной ситуации нет ничего, что было бы предопределено заранее.

И Валттери, и Чеко достаточно давно выступают в «Формуле-1». И они прекрасно понимают, что каждый год очень многие гонщики будут стремиться занять их место, и места остальных 20 пилотов «Формулы-1». И данная ситуация [с Колтоном Хертой] ничем от этого не отличается.

То, что у нас уже есть свои гонщики не означает, что мы больше не должны вообще ничего делать. Все мы взрослые люди и понимаем, что это работает не так.

Ни у кого нет никаких гарантий. Как ничего не предопределено заранее. Мы говорили об этом с самого начала – все, что мы делаем, основывается на результатах и заслугах.

Да, так сложилось, что Колтон – американец, и для «Кадиллака», как для американской команды с болельщиками из Америки, это большой плюс. Но не заблуждайтесь, Херту будут оценивать по заслугам. И смотреть мы будем только на результаты на трассе», – рассказал Лоудон.

Колтон Херта: «Это мой последний шанс попасть в «Ф-1», и я готов бороться за свою мечту»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer
