0

Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все, чтобы создать очень сильный болид в 2026-м»

Гасли верит в успех «Альпин».

Пилот «Альпин» поделился мнением о перспективах команды, с которой недавно продлил контракт до 2028 года.

«Думаю, у нас есть все компоненты, чтобы сделать конкурентоспособную машину для следующего сезона. Люди [в «Альпин»] должны поверить в это.

Тут то же самое, что и при управлении болидом: если ты уверен в том, что справишься, то сможешь отыграть ту самую недостающую пару десятых и выжать дополнительный темп. Я бы сказал, что это единственное, чего нам недостает, чтобы создать очень сильный болид – ведь все остальное у нас уже есть.

Я не торопился продлевать контракт. Думаю, Флавио [Бриаторе] убедил меня в том, что мы прогрессируем и что у команды есть потенциал.

Как я сказал, существуют причины, по которым мы не конкурентоспособны в этом году. Я полностью поддержал команду в начале сезона, когда они решили очень рано прекратить развитие нынешнего болида – что сейчас сильно сказывается на нас.

Думаю, для моих целей в «Ф-1» это наилучшее решение. Я верю в наших людей в Энстоуне», – сказал Гасли.  

Флавио Бриаторе: «Гасли – один из лучших пилотов «Ф-1» и один из столпов «Альпин»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoФлавио Бриаторе
logoПьер Гасли
logoАльпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Звезда «Макларена» в «Формуле E» Барнард перешел в «Пенске»
24 минуты назад
MotoGP. Баньяя рискует потерять место в «Дукати» в конце сезона (Repubblica)
440 минут назад
Карлос Сайнс: «Слишком рано размышлять о шансах в следующем сезоне»
57 минут назад
Руководитель «Кадиллака»: «Не думаю, что Перес забыл, как управлять болидом»
сегодня, 07:39
Исполнительный директор «Либерти Медиа»: «Медиапартнер «Ф-1» должен помогать фанатам взаимодействовать со спонсорами»
сегодня, 07:14
Юки Цунода: «Думал, что после аварии в Имоле тело развалится пополам»
сегодня, 06:44
Карлос Сайнс: «В «Ф-1» всегда концентрируюсь на следующих шести месяцах – так пилот может на что-то повлиять»
сегодня, 06:25
Флавио Бриаторе: «Гасли – один из лучших пилотов «Ф-1» и один из столпов «Альпин»
сегодня, 05:59
Оливер Бермэн: «Не знал, что Херта будет в «Ф-2». Тесты «Ф-1» полезнее»
2сегодня, 05:46
Ландо Норрис: «Когда пилот недостаточно уважает команду, это длится не очень долго»
1сегодня, 05:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
54 минуты назад
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото