Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все, чтобы создать очень сильный болид в 2026-м»

Гасли верит в успех «Альпин».

Пилот «Альпин» поделился мнением о перспективах команды, с которой недавно продлил контракт до 2028 года.

«Думаю, у нас есть все компоненты, чтобы сделать конкурентоспособную машину для следующего сезона. Люди [в «Альпин»] должны поверить в это.

Тут то же самое, что и при управлении болидом: если ты уверен в том, что справишься, то сможешь отыграть ту самую недостающую пару десятых и выжать дополнительный темп. Я бы сказал, что это единственное, чего нам недостает, чтобы создать очень сильный болид – ведь все остальное у нас уже есть.

Я не торопился продлевать контракт. Думаю, Флавио [Бриаторе] убедил меня в том, что мы прогрессируем и что у команды есть потенциал.

Как я сказал, существуют причины, по которым мы не конкурентоспособны в этом году. Я полностью поддержал команду в начале сезона, когда они решили очень рано прекратить развитие нынешнего болида – что сейчас сильно сказывается на нас.

Думаю, для моих целей в «Ф-1» это наилучшее решение. Я верю в наших людей в Энстоуне», – сказал Гасли.

Флавио Бриаторе: «Гасли – один из лучших пилотов «Ф-1» и один из столпов «Альпин»

