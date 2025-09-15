Флавио Бриаторе: «Гасли – один из лучших пилотов «Ф-1» и один из столпов «Альпин»

Бриаторе отметил роль Гасли в «Альпин».

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о продлившем контракт пилоте Пьере Гасли.

«Его продление была основополагающим моментом для команды, ведь он один из лучших пилотов в пелотоне и один из столпов проекта. Он часть семьи и хочет побеждать с нами», – отметил Бриаторе.

