Флавио Бриаторе: «Гасли – один из лучших пилотов «Ф-1» и один из столпов «Альпин»
Бриаторе отметил роль Гасли в «Альпин».
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о продлившем контракт пилоте Пьере Гасли.
«Его продление была основополагающим моментом для команды, ведь он один из лучших пилотов в пелотоне и один из столпов проекта. Он часть семьи и хочет побеждать с нами», – отметил Бриаторе.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
