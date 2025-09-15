Руководитель «Кадиллака»: «Не думаю, что Перес забыл, как управлять болидом»

В «Кадиллаке» рассказали о сильных сторонах Переса и Боттаса.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон описал впечатления от состава команды, которая дебютирует в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Пилотами коллектива стали Серхио Перес и Валттери Боттас .

«Было здорово увидеть реакцию пилотов. Всем очевидно, что мы выбрали Валттери и Чеко из-за их опыта. Но когда мы объявили о своем решении пилотам, то у них возникла искра волнения – это то, что я искал.

Мы искали такой энтузиазм, ведь если ваши пилоты увлечены делом, то это помогает собрать все воедино. И именно это мы и пытаемся создать. Это команда – а команда это про людей и про то, как их объединить.

Не думаю, что Перес забыл, как управлять болидом. Он практикуется в картинге, и скоро мы проведем с ним сессии в симуляторе. Также мы собираемся провести тесты на настоящих машинах. Так что я не сомневаюсь, что он вернется к прежней скорости.

Что касается Валттери, то его опыт в «Мерседесе» очень поможет нам, ведь в 2026-м многое изменится – в том числе шины и силовые установки. Так что наличие такого пилота, как Валттери, который отлично справляется с такого рода вещами, очень ценно для команды.

Пилоты не видят всех секретов разработки машины, но очень важно, что мы подписали гонщика, который не покинул паддок. Ведь каждый уик-энд он посещает брифинги с инженерами и тем самым сохраняет остроту ума», – сказал Лоудон.

