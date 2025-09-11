Пьер Гасли о новом контракте с «Альпин»: «Я обдумывал и другие варианты»

Гасли изучал другие варианты кроме продления контракта с «Альпин».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о том, что обдумывал альтернативные возможности продолжения карьеры, прежде чем согласиться на новый контракт с «Альпин ».

При этом Гасли отметил, что достаточно высоко оценивает перспективы команды и надеется на заметный прогресс в следующем сезоне.

«Разумеется, я изучал и другие варианты. И это абсолютно нормально. Я ведь не могу сказать, что глядя на наши выступления в первой половине сезона был готов подписать новый контракт на любых условиях. Так что да, я обдумывал варианты.

Но при этом я хочу сказать, что считаю продолжение карьеры в «Альпин» очень хорошим вариантом. Нам просто нужно немного подождать, а потом начать демонстрировать хорошие выступления со следующего сезона.

При этом здорово, когда ты четко представляешь себе свое будущее, когда вам удается внести ясность – как для гонщика, так и для команды. И сейчас, работая с нынешней группой людей, я ощущаю себя намного лучше, чем когда я только пришел в команду. Так что тот факт, что мы продлили контракт, должен пойти на пользу всем», – рассказал Гасли.

