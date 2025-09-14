Руководитель «Кадиллака»: «Болид уже на подходе. Все идет по графику»

В «Кадиллаке» рассказали о подготовке к дебюту в «Ф-1».

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон поделился тем, как проходит подготовка команды к дебюту в «Формуле-1» в сезоне-2026.

«Хорошая новость в том, что болид уже на подходе. Все идет по графику. Сейчас мы готовим два экземпляра гоночного шасси.

Некоторое время назад мы построили прототип шасси, который используем для прохождения всех омологационных испытаний ФИА. Есть несколько непростых тестов на сжатие и проверка на влияние удара – что очень важно.

Мы уже построили прототип и прошли все тесты. Вероятно, мы первая команда, которая это сделала, потому что, очевидно, другие могли извлечь уроки из болидов 2025 или 2024 года.

Мы хотели закрыть этот вопрос, чтобы при создании шасси быть полностью уверенными в том, что пройдем омологационные тесты. Сейчас все идет по графику – что классно», – сказал Лоудон.

