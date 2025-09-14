Андреа Стелла об изучении стратегии в Монце: «Не говорил, что «Макларен» изменит подход к командной тактике»

В «Макларене» объяснили, что будут делать с командной тактикой.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла пояснил, что его слова об изучении командной стратегии в Монце не означают изменение подхода.

На Гран-при Италии Оскар Пиастри вернул позицию Ландо Норрису после пит-стопов, так как на остановке британца механики допустили ошибку – из-за чего произошел «андеркат», хотя ранее Норрису обещали его избежать.

«Когда я сказал, что мы изучим этот случай, то я не имел в виду, что мы изменим командные правила.

Мы посмотрим на них, выровняем и утвердим. То, что я сказал, что мы изучим их, не означало, что будут внесены изменения.

Я имел в виду подход «Макларена». Это «изучение», которое очень важно для инженеров, относится к тому, как нужно работать в гонках и взаимодействовать с пилотами», – пояснил Стелла.

Андреа Стелла: «Если потребуется, «Макларен» изменит подход к командной тактике»

