Андреа Стелла: «Если потребуется, «Макларен» изменит подход к командной тактике»
В «Макларене» могут пересмотреть подход к командной тактике.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла допустил, что команда может изменить подход к командной тактике после Гран-при Италии.
В Монце Оскар Пиастри вернул позицию Норрису после смены шин, поскольку на пит-стопе Ландо потерял время из-за ошибки механиков – хотя ранее команда обещала британцу, что он сохранит место.
«Мы изучим этот случай, посмотрим, насколько он соответствует нашим гоночным принципам, обсудим его с пилотами и при необходимости улучшим наш подход к гонкам.
Если потребуется, мы непредвзято внесем правки. Но на данный момент я вполне доволен всей ситуацией – она полностью соответствовала нашему подходу», – отметил Стелла.
Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости