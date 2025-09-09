  • Спортс
  Андреа Стелла: «Если потребуется, «Макларен» изменит подход к командной тактике»
0

Андреа Стелла: «Если потребуется, «Макларен» изменит подход к командной тактике»

В «Макларене» могут пересмотреть подход к командной тактике.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла допустил, что команда может изменить подход к командной тактике после Гран-при Италии.

В Монце Оскар Пиастри вернул позицию Норрису после смены шин, поскольку на пит-стопе Ландо потерял время из-за ошибки механиков – хотя ранее команда обещала британцу, что он сохранит место.

«Мы изучим этот случай, посмотрим, насколько он соответствует нашим гоночным принципам, обсудим его с пилотами и при необходимости улучшим наш подход к гонкам.

Если потребуется, мы непредвзято внесем правки. Но на данный момент я вполне доволен всей ситуацией – она полностью соответствовала нашему подходу», – отметил Стелла.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика
 

