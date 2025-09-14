Джанкарло Минарди: «Результаты Леклера и Хэмилтона превосходят возможности машины «Феррари»

Минарди раскритиковал «Феррари», но похвалил гонщиков.

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле и бывший владелец команды «Формулы-1» Джанкарло Минарди высказался об уровне «Феррари» и результатах пилотов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона .

«Команде необходимо сосредоточиться на том, чтобы защитить второе место [в Кубке конструкторов]. Есть 20-очковый отрыв от «Мерседеса », который все еще быстр. На мой взгляд, нужно сконцентрироваться исключительно на этом.

Любые другие заявления или амбиции надо, на мой взгляд, оставить в стороне. Не думаю, что в последних квалификациях можно было выступить лучше. И такие места показаны благодаря гонщикам, которые, несмотря на все слова, не теряют мотивации и демонстрируют результаты, которые, скорее всего, превосходят возможности машины.

Поэтому команде не надо думать о том, чтобы догнать по скорости «Макларен» – или даже «Ред Булл » на данной стадии. Нужно просто защищать вторую строчку в чемпионате», – подчеркнул Минарди в интервью it.motorsport.com.

