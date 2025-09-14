Льюис Хэмилтон: «В «Феррари приходится адаптироваться к новому пилотажному стилю – который мне все еще чужд»
Хэмилтон рассказал о процессе адаптации к «Феррари».
Пилот «Феррари» поделился ощущениями от выступлений за команду в последних гонках.
«Я управляю этим болидом весь год, но в прошлые сезоны [в «Мерседесе»] я был частью машины, которая со временем развивалась. Мне было удобно управлять болидом, я досконально понимал пилотажный стиль.
В этом году, когда я приезжаю на трассу, мне приходится адаптироваться к новому пилотажному стилю, который мне все еще чужд. Я не чувствую себя естественно за рулем машины.
По ходу гонки я становлюсь все лучше и лучше, быстрее и быстрее и раскрываю скорость, обретая уверенность, которой мне не хватает в начале уик-энда.
Надеюсь, в следующем году пилотажный стиль уже не будет для меня проблемой, и мы сможем вернуться к тому, к чему я привык», – сказал Хэмилтон.
