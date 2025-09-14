  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «В «Феррари приходится адаптироваться к новому пилотажному стилю – который мне все еще чужд»
4

Льюис Хэмилтон: «В «Феррари приходится адаптироваться к новому пилотажному стилю – который мне все еще чужд»

Хэмилтон рассказал о процессе адаптации к «Феррари».

Пилот «Феррари» поделился ощущениями от выступлений за команду в последних гонках.

«Я управляю этим болидом весь год, но в прошлые сезоны [в «Мерседесе»] я был частью машины, которая со временем развивалась. Мне было удобно управлять болидом, я досконально понимал пилотажный стиль.

В этом году, когда я приезжаю на трассу, мне приходится адаптироваться к новому пилотажному стилю, который мне все еще чужд. Я не чувствую себя естественно за рулем машины.

По ходу гонки я становлюсь все лучше и лучше, быстрее и быстрее и раскрываю скорость, обретая уверенность, которой мне не хватает в начале уик-энда.

Надеюсь, в следующем году пилотажный стиль уже не будет для меня проблемой, и мы сможем вернуться к тому, к чему я привык», – сказал Хэмилтон.  

Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен начал помогать мне, когда я выступал в «Ф-3». Думаю, я ему понравился»
119 минут назад
Тото Вольфф: «Хэмилтона и Росберга было трудно контролировать – не вижу такой проблемы в «Макларене»
1сегодня, 08:36
Гельмут Марко: «Назначение Мекьеса – правильное решение»
сегодня, 08:15
Фернандо Алонсо: «Если бы вернулся назад во времени, то мог бы выбрать другие команды в «Ф-1». Но я и сейчас доволен»
сегодня, 07:53
Инструктор Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Давал Максу советы по радио – а еще мы дурачились»
сегодня, 07:31
MotoGP. Марк Маркес о падении: «Никто не идеален. Однажды авария должна была случиться»
1вчера, 19:40
Макс Ферстаппен: «Нордшляйфе» – единственная в своем роде трасса, других таких просто нет»
10вчера, 18:59
Николас Томбасис: «Проектирование и разработка двигателей – длительный и трудоемкий процесс. Обсуждать это нужно заранее»
2вчера, 18:17
Алекс Данн – основной претендент на место в «Альпин» в 2026 году (ASJ)
10вчера, 17:09
Джолион Палмер: «Переход в «Ред Булл» будет для Аджара рискованным, но если он мечтает о победах, рано или поздно ему придется решиться»
1вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27