Лоран Мекьес: «Регламент 2026 года – прорыв в технологиях»

Мекьес рассказал, что его больше всего волнует в правилах 2026 года.

Руководитель «Ред Булл» поделился мнением о новом регламенте 2026 года.

«Это совершенно новые правила. Это будет прорыв с точки зрения технологий – вот что главное.

В спорте впервые будет использоваться 100% экологически чистое топливо. Настоящее испытание для всех поставщиков топлива и мотористов. Им придется извлечь из экологически чистого топлива максимально возможную мощность.

На том или ином этапе возникает определенный уровень затрат, но сейчас значительно важнее получить топливо, отвечающее очень высоким требованиям, и добиться от него максимальной производительности», – сказал Мекьес.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
