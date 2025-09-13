Макс Ферстаппен: «Нордшляйфе» – единственная в своем роде трасса, других таких просто нет»

Ферстаппен остался доволен выступлением в гонке на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от выступления в гонке серии NLS на трассе «Нордшляйфе» («Северная петля Нюрбургринга»).

Ферстаппен провел заезд за рулем «Порше Кайман» 718 GT4 CS. Целью Макса было преодолеть дистанцию в 28 кругов – по 14 в составе двух команд. Максу не удалось проехать второй отрезок после того, как вторая машина получила повреждения в квалификации.

Тем не менее, специальная комиссия, которая оценивает выступления гонщиков и выдает гоночные лицензии, рассмотрев случай Ферстаппена, выдала ему лицензию категории «А», которая позволяет выступать в соревнованиях серии без ограничений.

Благодаря этому Ферстаппен сможет выйти на старт гонки «24 часа Нюрбургринга» в следующем году.

«Я рад, что все прошло гладко и что я выполнил условия DMSB для допуска к гонкам на «Нордшляйфе» [в категории «А»]. Я получил удовольствие от заезда, хотя на этой трассе по-другому и не бывает. Также было здорово проехать свои отрезки в гоночных условиях, находясь в трафике – когда вокруг тебя едут как более быстрые, так и медленные машины.

Я погонял и на мокрой трассе, и в сухих условиях, и в промежуточных. Я разобрался, на каких участках трассы сцепление выше, а на каких ниже, провел гоночный старт. Было здорово получить новый опыт на этой трассе.

«Нордшляйфе» – единственная в своем роде трасса, других таких просто нет. И она очень сложная. Как мы увидели сегодня, на одной части трассы покрытие может быть мокрым, а на другой сухим. Да и свойства асфальта меняются в зависимости от участка трека. Из-за этого тебе очень сложно собрать все воедино, почувствовать целостную связь машины с трассой. И это и делает ее особенной. Выступить здесь в 24-х часовой гонке GT 3 было бы потрясающе», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен завершил первую гонку на «Нордшляйфе» на 7-м месте в классе CUP3