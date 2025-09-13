  • Спортс
  • MotoGP. Марк Маркес о падении: «Никто не идеален. Однажды авария должна была случиться»
MotoGP. Марк Маркес о падении: «Никто не идеален. Однажды авария должна была случиться»

Маркес спокойно воспринял сход в спринте в Мизано.

Пилот «Дукати» Марк Маркес прокомментировал свой сход с дистанции спринта перед Гран-при Сан-Марино.

Маркес не удержал мотоцикл и упал с него при прохождении поворота почти сразу после того, как обогнал Марко Беццекки в борьбе за лидерство.

«Да, тот поворот я прошел на пределе. Но я уверен, что не вышел за грань [возможностей мотоцикла]. Я хорошо ехал. По этой причине я и пошел на обгон Беццекки, потому что увидел, что мой темп на том круге был лучше.

Я сделал самое сложное, а потом допустил ошибку в простом вираже, слишком сильно атаковав. Я слишком широко взял в 15-м повороте – и для «Мизано» это довольно типичная авария.

Что тут скажешь, никто не идеален. В конечном счете, в этом сезоне я довольно часто рисковал в спринтах, и каждый раз я добивался успеха. Однажды авария должна была случиться – и сегодня как раз наступил этот день. Я не ошибался в спринтах начиная с прошлогоднего этапа в Австрии. Так что да, так бывает.

При этом все случилось в довольно простой ситуации – ведь в тот момент я уже вышел в лидеры заезда. Возможно, я не уследил за температурой шин и они перегрелись. Такое могло случиться, ведь я обогнал Беццекки буквально несколькими поворотами ранее», – рассказал Маркес.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoчемпионат мира MotoGP
Марко Беццекки
Дукати
logoМарк Маркес
Гран-при Сан-Марино MotoGP
