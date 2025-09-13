  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал
3

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал

Пилот «Априлии» Марко Беццекки выиграл спринт на Гран-при Сан-Марино

Беццекки, стартовавший с поула, вел упорную борьбу за первое место с братьями Маркесами, но сумел финишировать первым.

Второе место занял Алекс Маркес («Грезини»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

Лидер чемпионата Марк Маркес («Дукати») очень уверенно провел старт и быстро вышел на второе место. На шестом круге спринта Маркесу удалось обогнать Беццекки и выйти в лидеры, однако буквально через несколько поворотов испанец не справился с управлением, упал с мотоцикла и вылетел с трассы – инцидент закончился для Маркеса сходом.

MotoGP
Гран-при Сан-Марино
Мизано
13 сентября 2025 года
Спринт

1. Марко Беццекки («Априлия») – 19.52,966

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,000

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,551

4. Франко морбиделли («ВР46») +3,526

5. Педро Акоста («КТМ») +6,834

6. Фермин Альдерег («Грезини») +6,960

7. Лука Марини («Хонда») +9,307

8. Хорхе Мартин («Априлия») +11,027

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +11,594

10. Энеа Бастианини («Тек 3») +12,928

11. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +15,490

12. Аи Огура («Трэкхаус») +15,600

13. Франческо Баньяя («Дукати») +16,129

14. Джек Миллер («Прамак») +16,727

15. Маверик Виньялес («Тек 3») +16,861

16. Мигел Оливейра («Прамак») +17,576

17. Аленк Ринс («Ямаха») +18,716

18. Аугусто Фернандес («Ямаха») +27,893

19. Сомкиат Чантра («ЛРЧ-Хонда») +28,333

Сошли:

Брэд Биндер («КТМ»)

Марк Маркес («Дукати»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
Грезини
Фабио ди Джанантонио
Лука Марини
Джек Миллер
logoФранческо Баньяя
результаты
Трэкхаус Рейсинг
Алекс Ринс
Фермин Альдегер
Рауль Фернандес
Марко Беццекки
Гран-при Сан-Марино MotoGP
Маверик Виньялес
Прамак
Педро Акоста
logoХорхе Мартин
logoМарк Маркес
КТМ
Ямаха
Жоан Зарко
Франко Морбиделли
ВР46
Хонда MotoGP
Аи Огура
ЛЧР
Энеа Бастианини
Сомкиат Чантра
Алекс Маркес
Аугусто Фернандес
Тек 3
Брэд Биндер
logoчемпионат мира MotoGP
Мигел Оливейра
logoФабио Куартараро
logoХоан Мир
Дукати
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии
147 минут назадВидео
Ферстаппен завершил первую гонку на «Нордшляйфе» на 7-м месте в классе CUP3
116 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Лауда не убеждал меня перейти в «Мерседес». Это был Росс Браун»
24 минуты назад
Фредерик Вассер о новом моторном регламенте: «Всем участникам «Ф-1» предстоит сделать непростой выбор»
54 минуты назад
Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»
5сегодня, 13:08
Нико Росберг: «По характеру Антонелли ближе к Норрису – он склонен сильнее переживать неудачи»
сегодня, 12:54
Тимо Глок о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Некоторым джентльменам стоило бы поучиться у Макса»
сегодня, 12:33
Оливер Бермэн: «Хэмилтона может считать образцом для подражания для молодых гонщиков»
сегодня, 12:22
Фредерик Вассер: «Не нужно никого менять в «Феррари». Это начало эпохи»
2сегодня, 12:03
Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race
6сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27