MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал
Пилот «Априлии» Марко Беццекки выиграл спринт на Гран-при Сан-Марино
Беццекки, стартовавший с поула, вел упорную борьбу за первое место с братьями Маркесами, но сумел финишировать первым.
Второе место занял Алекс Маркес («Грезини»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).
Лидер чемпионата Марк Маркес («Дукати») очень уверенно провел старт и быстро вышел на второе место. На шестом круге спринта Маркесу удалось обогнать Беццекки и выйти в лидеры, однако буквально через несколько поворотов испанец не справился с управлением, упал с мотоцикла и вылетел с трассы – инцидент закончился для Маркеса сходом.
MotoGP
Гран-при Сан-Марино
Мизано
13 сентября 2025 года
Спринт
1. Марко Беццекки («Априлия») – 19.52,966
2. Алекс Маркес («Грезини») +1,000
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,551
4. Франко морбиделли («ВР46») +3,526
5. Педро Акоста («КТМ») +6,834
6. Фермин Альдерег («Грезини») +6,960
7. Лука Марини («Хонда») +9,307
8. Хорхе Мартин («Априлия») +11,027
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +11,594
10. Энеа Бастианини («Тек 3») +12,928
11. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +15,490
12. Аи Огура («Трэкхаус») +15,600
13. Франческо Баньяя («Дукати») +16,129
14. Джек Миллер («Прамак») +16,727
15. Маверик Виньялес («Тек 3») +16,861
16. Мигел Оливейра («Прамак») +17,576
17. Аленк Ринс («Ямаха») +18,716
18. Аугусто Фернандес («Ямаха») +27,893
19. Сомкиат Чантра («ЛРЧ-Хонда») +28,333
Сошли:
Брэд Биндер («КТМ»)
Марк Маркес («Дукати»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)