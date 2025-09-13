MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал

Пилот «Априлии» Марко Беццекки выиграл спринт на Гран-при Сан-Марино

Беццекки, стартовавший с поула, вел упорную борьбу за первое место с братьями Маркесами, но сумел финишировать первым.

Второе место занял Алекс Маркес («Грезини»), а третьим стал Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

Лидер чемпионата Марк Маркес («Дукати») очень уверенно провел старт и быстро вышел на второе место. На шестом круге спринта Маркесу удалось обогнать Беццекки и выйти в лидеры, однако буквально через несколько поворотов испанец не справился с управлением, упал с мотоцикла и вылетел с трассы – инцидент закончился для Маркеса сходом.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

13 сентября 2025 года

Спринт

1. Марко Беццекки («Априлия») – 19.52,966

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,000

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,551

4. Франко морбиделли («ВР46») +3,526

5. Педро Акоста («КТМ») +6,834

6. Фермин Альдерег («Грезини») +6,960

7. Лука Марини («Хонда») +9,307

8. Хорхе Мартин («Априлия») +11,027

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +11,594

10. Энеа Бастианини («Тек 3») +12,928

11. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +15,490

12. Аи Огура («Трэкхаус») +15,600

13. Франческо Баньяя («Дукати») +16,129

14. Джек Миллер («Прамак») +16,727

15. Маверик Виньялес («Тек 3») +16,861

16. Мигел Оливейра («Прамак») +17,576

17. Аленк Ринс («Ямаха») +18,716

18. Аугусто Фернандес («Ямаха») +27,893

19. Сомкиат Чантра («ЛРЧ-Хонда») +28,333

Сошли:

Брэд Биндер («КТМ»)

Марк Маркес («Дукати»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)