Джолион Палмер: «Переход в «Ред Булл» будет для Аджара рискованным, но если он мечтает о победах, рано или поздно ему придется решиться»

Палмер оценил возможность перехода Аджара в «Ред Булл».

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением о перспективах Изака Аджара в том случае, если юный француз в следующем сезоне отправится на повышение и станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«С учетом того, что Аджар стал одним из самых молодых гонщиков в истории «Ф-1», кому удавалось попасть на подиум, а также демонстрации стабильной скорости по ходу сезона в целом, следующий вопрос неизбежно будет звучать так: должен ли Аджар в следующем сезоне перейти в «Ред Булл»?

Изначально подобное повышение для новичка кажется очевидным – особенно на фоне трудностей Юки Цуноды . При этом ранее в нынешнем сезоне сам Изак выражал сомнения относительно данного перехода, особенно видя перед глазами примеры того же Цуноды и Лиама Лоусона – гонщиков, которые временами производили очень неплохое впечатление в «Рейсинг Буллз», но при этом сталкивались с колоссальными проблемами в «Ред Булл», оказываясь в одной команде с Максом Ферстаппеном.

При этом очевидно, что в данный момент управлять болидом «Ред Булл» сложнее, чем «Рейсинг Буллз», найти оптимальный вариант настроек болида с более высокими пиковыми возможностями всегда сложнее.

С тех пор, как Цунода объединился с Ферстаппеном в «Ред Булл», его результаты пошли вниз, в то время как результаты вернувшегося в «Рейсинг Буллз» Лоусона улучшаются. Да, выборка пока не так велика, однако уровень уверенности обоих гонщиков за рулем двух болидов можно заметить очень легко.

Тем не менее, Изак выглядит более перспективным кандидатом на фоне обоих своих возможных предшественников в «Ред Булл». Его ключевая сильная сторона – квалификационная скорость, как и способность держаться под давлением со стороны более быстрых соперников.

Возможно, довольно агрессивный стиль пилотажа Аджара не очень подошел бы болиду «Ред Булл» этого года, но ключевой момент в том, что машины следующего года будут совершенно иными с точки зрения управления.

Как бы то ни было, переход в «Ред Булл» без сомнения будет для Аджара рискованным. Однако если Изак мечтает о победах и борьбе за титул, рано или поздно ему придется решиться на такой шаг», – рассказал Палмер.

