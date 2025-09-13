  • Спортс
Льюис Хэмилтон: «Когда я справлялся не лучшим образом, Лауда говорил мне: «Задай жару этим засранцам!»

Хэмилтон вспомнил совет Лауды.

Пилот «Феррари» поделился воспоминаниями о Ники Лауде, который был неисполнительным директором «Мерседеса» в годы выступления британца за немецкую команду.

На Гран-при Италии отмечалось 50-летие первого титула Лауды, который он выиграл в Монце.

«У нас с Ники были потрясающие отношения. Когда я присоединился к «Феррари», то даже не подумал о том, что ведь и Ники выступал за нее.

Когда я был ребенком, то наблюдал за выступлениями Михаэля [Шумахера] и был большим фанатом команды. Я смотрел на реакцию толпы, и каждый раз, когда «Феррари» поднималась на подиум, проявлялась такая страсть, которой нельзя испытать в другой команде. Я хотел узнать, каково это.

Теперь, когда я присоединился к команде и изучаю ее историю, я понимаю, насколько это потрясающе. Я праздновал заслуги Ники в «Мерседесе», отмечал вместе с ним победу в чемпионатах, а теперь могу отпраздновать его заслуги и в «Феррари».

Его наследие продолжает жить. Знаю, что бы он сказал мне сегодня. Когда я справлялся не лучшим образом, он говорил: «Задай им жару!» – [только вместо «им»] он говорил «этим засранцам».  

Поначалу я этого не понимал. Спрашивал, что он имел в виду. А он отвечал: «Задай жару этим засранцам!». Он был настоящим бойцом», – рассказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «Лауда не убеждал меня перейти в «Мерседес». Это был Росс Браун»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
