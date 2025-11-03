  • Спортс
  • Норрис надел костюм Куартараро на Хэллоуин, чемпион MotoGP-2021 ответил фото в образе Ландо
Фото
0

Норрис надел костюм Куартараро на Хэллоуин, чемпион MotoGP-2021 ответил фото в образе Ландо

Норрис и Куартараро предстали в образе друг друга на Хэллоуин.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опубликовал фото в костюме гонщика «Ямахи» Фабио Куартараро на Хэллоуин.

«Фактически это тыква. Счастливого Хэллоуина», – написал лидер «Формулы-1».

Чемпион MotoGP 2021 года в свою очередь, надел комбинезон Норриса.

«Тыква превратилась в папайю. Опоздал на Хэллоуин, как всегда», – сообщил Куартараро.

Эксклюзив от вице-чемпа «Ф-1» за полмиллиона рублей: откуда в России карты Ландо Норриса и в курсе ли он сам?

Сколько заработают пилоты «Ф-1» в 2026-м? $339 млн на всех, Ферстаппен впереди Хэмилтона на $5 млн

Фото: соцсети Ландо Норриса; соцсети Фабио Куартараро

Опубликовал: Михаил Ширяев
