Норрис надел костюм Куартараро на Хэллоуин, чемпион MotoGP-2021 ответил фото в образе Ландо
Норрис и Куартараро предстали в образе друг друга на Хэллоуин.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис опубликовал фото в костюме гонщика «Ямахи» Фабио Куартараро на Хэллоуин.
«Фактически это тыква. Счастливого Хэллоуина», – написал лидер «Формулы-1».
Чемпион MotoGP 2021 года в свою очередь, надел комбинезон Норриса.
«Тыква превратилась в папайю. Опоздал на Хэллоуин, как всегда», – сообщил Куартараро.
Эксклюзив от вице-чемпа «Ф-1» за полмиллиона рублей: откуда в России карты Ландо Норриса и в курсе ли он сам?
Сколько заработают пилоты «Ф-1» в 2026-м? $339 млн на всех, Ферстаппен впереди Хэмилтона на $5 млн
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости