  • Джонни Херберт: «Норрис теперь на другом уровне, старт в Мексике был лучшим в карьере, сомнения в себе позади»
1

Джонни Херберт: «Норрис теперь на другом уровне, старт в Мексике был лучшим в карьере, сомнения в себе позади»

Херберт после победы Норриса отметил, как изменился гонщик «Макларена».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о доминировании Ландо Норриса на Гран-при Мехико и его борьбе с напарником по «Макларену» Оскаром Пиастри за чемпионство.

«Мне это заявление говорит о том, что он теперь на другом уровне. Он был таким раскрепощенным весь уик-энд. Пожалуй, такого мы раньше не видели.

Особенно это было заметно по старту. Он получился безупречным – лучший старт в карьере Ландо Норриса. Идеально. Раньше у него были серьезные проблемы с этим.

Это показывает, что надо уметь сбросить с себя давлении и просто делать свою работу – тогда получаются такие старты. А затем он контролировал заезд и не позволял оказать на себя никакого давления. Выступление случилось в идеальный момент. Это заявление, которое может ознаменовать оставшуюся часть чемпионата.

Но точно ли он решил свои проблемы? Похоже, сейчас все возможные трудности испытывает Оскар, и уже ему предстоит с ними разбираться. Это демонстрирует, что все сталкиваются со сложностями, у всех свои проблемы.

Однако кажется, что Ландо очень комфортно чувствует себя за рулем «Макларена» на трассе. Кроме того, он справился с освистыванием, которое всегда выглядит нелепо.

В начале сезона Норрис испытывал сомнения в себе. Думаю, сейчас это позади, по крайней мере так кажется по выступлению в Мексике.

Иногда лучше не рассказывать миру все, что происходит – возможно, в этом была слабость Ландо. Он всегда был очень открытым и признавал: «Я ошибся здесь или там, не надо было поступать так». Оскар, напротив, всегда старался держать это в себе, но сейчас открыто говорит о таких вещах.

Важнее всего то, насколько Ландо был раскрепощенным. Это добавит ему скорости и даст возможность показывать результат. Если он действительно разобрался со своими стартами, как показал в Мексике, это очень хорошая новость в борьбе за титул. Такой маленький аспект может стать решающим – решить проблему давно не удавалось, а теперь получилось», – заявил Херберт.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Жак Вильнев о трудностях Пиастри: «Правда ли Оскар сделал шаг вперед или Норрис просто был не в форме? Пиастри достиг своего пика»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
