Льюис Хэмилтон: «Лауда не убеждал меня перейти в «Мерседес». Это был Росс Браун»

Хэмилтон рассказал, кто на самом деле убедил его перейти в «Мерседес».

На Гран-при Италии «Феррари » отмечала годовщину первого титула Ники Лауды – который он взял в Монце 50 лет назад.

В связи с этим действующий пилот Скудерии и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями и мыслями об австрийце, который занимал должность неисполнительного директора в «Мерседесе ».

В частности, британец опроверг распространенное утверждение, что именно Лауда поспособствовал его переходу из «Макларена ».

«Я очень люблю Ники. Однако не он убедил меня перейти в «Мерседес» [в 2013-м]. Это был Росс [Браун ]. Когда мы сидели на кухне моей мамы, он рассказал о том, в каком направлении движется команда и чем они занимаются.

Ники тоже был частью этого процесса, но именно та встреча сподвигла меня принять такое решение», – сказал Хэмилтон.

Хэмилтон показал специальный шлем в честь Ники Лауды