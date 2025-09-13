Оливер Бермэн: «Хэмилтона может считать образцом для подражания для молодых гонщиков»
Хэмилтон всегда готов помогать молодым гонщикам – считает Бермэн.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн рассказал о том, что Льюис Хэмилтон всегда старался помогать ему какими-то советами, когда тот только осваивался в «Формуле-1».
«Помню, как после моей первой гонки в «Формуле-1» Льюис был чрезвычайно добр ко мне. Мы часто общались по ходу парада пилотов перед Гран-при и так далее. Льюис всегда был добр и открыт, давал советы.
Так что Льюиса может действительно считать образцом для подражания для молодых пилотов. Зачастую, когда молодые гонщики попадают в «Ф-1», и им очень трудно освоиться, звезды чемпионата кажутся недоступными и высокомерными, но на самом деле это совсем не так», – рассказал Бермэн.
