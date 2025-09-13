Гельмут Марко о Ферстаппене в GT: «Макс не ищет к себе особого отношения»
В «Ред Булл» прокомментировали участие Ферстаппена в гонке GT.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением об участии Макса Ферстаппене в гонке серии NLS на «Нордшляйфе».
Для допуска к заезду нидерландец сдал письменный экзамен и проехал по трассе с инструктором.
«Несмотря на ужасную бюрократию на «Нюрбургринге», Макс невероятно позитивен и придерживается всех правил. Он не ищет к себе особого отношения. Это одна из его черт», – отметил Марко.
Из-за участия Ферстаппена на «Нордшляйфе» используют дополнительные трибуны. Организаторы ожидают 50 000 человек на гонке
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
