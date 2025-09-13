0

Гельмут Марко о Ферстаппене в GT: «Макс не ищет к себе особого отношения»

В «Ред Булл» прокомментировали участие Ферстаппена в гонке GT.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением об участии Макса Ферстаппене в гонке серии NLS на «Нордшляйфе».

Для допуска к заезду нидерландец сдал письменный экзамен и проехал по трассе с инструктором.

«Несмотря на ужасную бюрократию на «Нюрбургринге», Макс невероятно позитивен и придерживается всех правил. Он не ищет к себе особого отношения. Это одна из его черт», – отметил Марко.

Из-за участия Ферстаппена на «Нордшляйфе» используют дополнительные трибуны. Организаторы ожидают 50 000 человек на гонке
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
Нюрбургринг
GT
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс о переходе в «Уильямсе»: «Хотел нести ответственность – чтобы люди меня слушали, чтобы я мог вести команду в правильном направлении»
110 минут назад
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Куртараро – 3-й
142 минуты назад
Ландо Норрис: «При борьбе за титул нужно понимать, когда можно рисковать»
44 минуты назад
Нельсон Пике-младший о стратегии «Макларена»: «Пиастри сильно пожалеет, если проиграет титул с разницей в три очка»
6сегодня, 10:30
Стефано Доменикали: «Ф-1» встречается с премьер-министрами, с королями. Надеюсь, этот спорт объединит мир»
сегодня, 09:40
Изак Аджар об участии в «Ф-1»: «Труднее всего не думать о результате. Но в целом все очень просто»
сегодня, 09:28
Промоутер Гран-при США: «Американский чемпион вывел бы «Ф-1» на новый уровень»
2сегодня, 09:05
Оскар Пиастри о борьбе за титул с Норрисом: «Одного из нас ждет потрясающий финал сезона, другого – боль»
3сегодня, 08:44
Стефано Доменикали о сокращении дистанции гонок: «Никогда такого не говорил»
сегодня, 08:24
Хуан-Пабло Монтойя: «Перес написал мне где-то в два часа ночи: «Наконец-то меня поддерживают»
сегодня, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27