Гельмут Марко о Ферстаппене в GT: «Макс не ищет к себе особого отношения»

В «Ред Булл» прокомментировали участие Ферстаппена в гонке GT.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мнением об участии Макса Ферстаппене в гонке серии NLS на «Нордшляйфе».

Для допуска к заезду нидерландец сдал письменный экзамен и проехал по трассе с инструктором.

«Несмотря на ужасную бюрократию на «Нюрбургринге », Макс невероятно позитивен и придерживается всех правил. Он не ищет к себе особого отношения. Это одна из его черт», – отметил Марко.

Из-за участия Ферстаппена на «Нордшляйфе» используют дополнительные трибуны. Организаторы ожидают 50 000 человек на гонке

