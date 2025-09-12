Макс Ферстаппен: «Не скучаю по сражению с Хэмилтоном за титул. Ценю борьбу, которая была в 2021-м»
Ферстаппен не скучает по дуэли с Хэмилтоном.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о ценности титулов и противостоянии с Льюисом Хэмилтоном, выступавшим за «Мерседес», в 2021 году.
– Ставишь ли ты [титул-2024] выше чемпионства 2021 года в борьбе с Хэмилтоном?
– Это разные вещи. Все титулы отличаются, именно это и делает их такими прекрасными.
– Скучаешь ли ты по сражению с Хэмилтоном за корону?
– Нет. «Скучаю» – это слишком громко сказано. Я ценю ту борьбу, которая была в 2021-м.
Макс Ферстаппен: «Сражение с Алонсо за титул в 2026-м – это была бы фантастика»
Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости