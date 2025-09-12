Макс Ферстаппен: «Не скучаю по сражению с Хэмилтоном за титул. Ценю борьбу, которая была в 2021-м»

Ферстаппен не скучает по дуэли с Хэмилтоном.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о ценности титулов и противостоянии с Льюисом Хэмилтоном , выступавшим за «Мерседес », в 2021 году.

– Ставишь ли ты [титул-2024] выше чемпионства 2021 года в борьбе с Хэмилтоном?

– Это разные вещи. Все титулы отличаются, именно это и делает их такими прекрасными.

– Скучаешь ли ты по сражению с Хэмилтоном за корону?

– Нет. «Скучаю» – это слишком громко сказано. Я ценю ту борьбу, которая была в 2021-м.

