Макс Ферстаппен: «Мне нравится «Барселона» Флика. Очень атакующий стиль, иногда рискованный в обороне»

Ферстаппену по душе агрессивный стиль «Барселоны».

Фанат «Барселоны» и гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил на вопрос об игре, которую ставит главный тренер сине-гранатовых Ханси Флик.

«Мне нравится. Пока все идет хорошо. Это очень атакующий стиль, иногда рискованный в обороне. Зависит от обстоятельств, но в большинстве случаев он работает. Но, конечно, влияет и то, как действуют другие команды. Невозможно постоянно играть по одной и той же системе.

Но мне это нравится. И пока все удачно», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

