Макс Ферстаппен: «Уверен, Ямаль выиграет «Золотой мяч» в ближайшие годы»

Ферстаппен убежден, что Ямаль станет лучшим футболистом мира.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выразил восхищение игрой 18-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, а также высказался о «Золотом мяче».

«То, что он делает, впечатляет для него возраста, это невероятно.

«Золотой мяч» должен доставаться лучшему, это правда, но, честно говоря, после эры Месси и Криштиану Роналду очевидного фаворита больше нет, по крайней мере для меня. Прямо сейчас нет одного игрока, который был бы намного сильнее остальных. Может, кто-то еще слишком молод или что-то в таком роде.

Однако я уверен, что Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч» в ближайшие годы», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

