Чемпион «Ф-2»-2023 Пуршер станет пилотом «Пежо» в WEC

«Пежо » объявила, что Тео Пуршер станет боевым пилотом в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) 2026 года.

Кроме того, француз, ранее работавший тест-гонщиком и пилотом по развитию, примет участие в заезде «8 часов Бахрейна» в ближайшем ноябре.

Пуршер – чемпион «Формулы-2» 2023 года. В последние сезоны Тео проводил гонки в «Индикаре », «Супер-Формуле» и Европейской серии «Ле-Ман».

