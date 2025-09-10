0

Лиам Лоусон: «Как гонщик Аджар готов к переходу в «Ред Булл»

Аджар готов к переходу в «Ред Булл» – считает Лоусон.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что его напарник по команде Изак Аджар, по его мнению, готов к следующему шагу в карьере и к возможному переходу в «Ред Булл» в следующем сезоне.

«Изак в этом году выступает очень хорошо. То, что ему уже в этом сезоне удалось попасть на подиум – действительно впечатляет. Он и правда очень хорош. Хотя я думаю, что в каком-то смысле многие гонщики считают, что готовы сделать следующий шаг в своей карьере. Но Изак сейчас все делает правильно.

С другой стороны, многое будет зависеть возможностей болида «Ред Булл» в следующем году, от его управляемости. Вероятно, сейчас это наиболее важный вопрос. И переменных очень много.

Как гонщик Аджар готов к переходу в «Ред Булл». Мне кажется, если ты в принципе готов выступать в «Формуле-1», то должен быть готов и к такому переходу», – рассказал Лоусон.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛиам Лоусон
logoРейсинг Буллз
logoРед Булл
logoФормула-1
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В Имоле хотят вернуться в календарь «Ф-1» на условиях ротации Гран-при (Planet F1)
242 минуты назад
Макс Ферстаппен о Пересе: «Надеюсь, он с самого начала поможет «Кадиллаку» двигаться в правильном направлении»
сегодня, 18:21
Нико Росберг о новом контракте Расселла: «Мне кажется, Джордж теперь борется с Тото Вольффом его же методами»
4сегодня, 17:34
Ральф Шумахер: «Возникает ощущение, что союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать»
4сегодня, 17:00
Оливер Бермэн: «Херта очень хороший гонщик – уверен, он очень быстро освоится в «Ф-2»
сегодня, 16:36
Лоран Мекьес: «Цунода показал очень хорошую квалификационную скорость. Жаль, не получился чистый гоночный день в Монце»
3сегодня, 16:22
Ральф Шумахер о командной тактике «Макларена»: «Я даже не понял, почему эта ситуация вызвала столько споров – вообще не вижу проблемы»
сегодня, 16:14
Босс «Феррари» Элканн согласился на год общественных работ, его семья выплатит 215 млн долларов по налоговому спору
12сегодня, 15:51
Роберт Шварцман назвал «оскорбительными» слухи о разочаровании в «Индикаре»: «Все ровно наоборот, я счастлив гоняться здесь»
1сегодня, 15:18
Гельмут Марко о Цуноде: «Невероятно глупое столкновение с Лоусоном»
4сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
вчера, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото