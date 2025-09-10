Лиам Лоусон: «Как гонщик Аджар готов к переходу в «Ред Булл»

Аджар готов к переходу в «Ред Булл» – считает Лоусон.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон рассказал, что его напарник по команде Изак Аджар , по его мнению, готов к следующему шагу в карьере и к возможному переходу в «Ред Булл » в следующем сезоне.

«Изак в этом году выступает очень хорошо. То, что ему уже в этом сезоне удалось попасть на подиум – действительно впечатляет. Он и правда очень хорош. Хотя я думаю, что в каком-то смысле многие гонщики считают, что готовы сделать следующий шаг в своей карьере. Но Изак сейчас все делает правильно.

С другой стороны, многое будет зависеть возможностей болида «Ред Булл» в следующем году, от его управляемости. Вероятно, сейчас это наиболее важный вопрос. И переменных очень много.

Как гонщик Аджар готов к переходу в «Ред Булл». Мне кажется, если ты в принципе готов выступать в «Формуле-1», то должен быть готов и к такому переходу», – рассказал Лоусон.

